Владимир Путин дал старт параду Военно-морского флота в Петербурге

Выстрел пушки Петропавловской крепости открыл Главный военно-морской парад, который второй год подряд проходит в Петербурге. Торжественный смотр боевых кораблей 29 июля принимает Верховный главнокомандующий России Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в 11 часов утра под залп салютного дивизиона «президентский» катер взял курс на парадную линию кораблей, стоящих на рейде у стен Петропавловской крепости и у Адмиралтейской набережной. Вместе с первым лицом обход совершают министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий флотом Владимир Королёв.

Поприветствовав замерших на кораблях моряков, Путин сойдёт на причал у Сенатской площади, откуда произнесёт торжественную речь и поздравит Военно-морской флот с 322-й годовщиной основания российского флота. После этого начнётся «активная» часть парада, ради которой в дневное время развели сразу четыре моста. Торжественности морскому ритуалу добавляют зажжённые огни Ростральных колонн.

До прошлогоднего размаха второй по счёту Главный парад не дотянул. Вместо пятой части всего действующего состава ВМФ России в празднике задействованы 41 корабль военно-морских флотов России и Каспийской дивизии и почти столько же самолётов и вертолётов. Тихоокеанский флот снова представлен только авиацией. Гостем, но не участником празднования, стал новейший фрегат ВМФ Пакистана. «Аслат» с бортовым номером 254 прибыл в Петербург накануне.

На невском этапе Верховному главнокомандующему продемонстрируют 27 кораблей. Самые большие – подлодка «Дмитров», МПК «Казанец», корвет «Сообразительный», фрегат «Адмирал Макаров» и большой десантный корабль «Минск» – останутся на рейде у набережных. Ровным строем со скоростью меньше десяти узлов в час перед трибунами на Сенатской площади пройдут более манёвренные. Замыкающий – дебютант этого года ракетный катер «Ураган». Также среди новинок обещан безэкипажный катер Inspector Mk2. Его стоит искать в сопровождении тральщиков РТ-57, БТ-115 и «Александр Обухов».

Вторая часть парада проходит в Кронштадте. В Петербурге увидеть не поместившиеся в Неву корабли можно будет на больших экранах.