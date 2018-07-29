Владимира Путина заметили в Кронштадте за час до начала парада

Президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил Кронштадт перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота утром 29 июля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», за час до начала парада российский лидер на катере обошёл парадный строй на Кронштадтском рейде, а затем сел в вертолёт и отправился принимать парад на Неве.

Ожидается, что в Главном военно-морском параде, который одновременно пройдет в Петербурге и Кронштадте, примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов.