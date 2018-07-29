Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России и Ирана

В Стамбуле 7 сентября пройдет саммит Турции, России, Германии и Франции, на котором планируется обсудить сирийский вопрос. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет 29 июля «Лента.ру» со ссылкой на газету Vatan.

По его словам, стороны также обсудят повестку предстоящего трехстороннего саммита по Сирии. В нем примут участие Россия и Иран.

Ранее, 26 июля, турецкий лидер в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Йоханнесбурге отметил положительную динамику развития отношений между странами, которая «вызывает у некоторых стран ревность».

24 июня Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции, заручившись поддержкой 52,5 процента избирателей. После победы он пообещал продолжить борьбу с террористическими группировками. Турецкий лидер отметил, что Анкара будет «освобождать территории Сирии от террористов, чтобы туда могли вернуться сирийцы».

Анкара относит к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG). С 20 января Турция проводит в Афине операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов.