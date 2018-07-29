В Белграде убили адвоката из команды защитников Слободана Милошевича

Известный сербский адвокат Драгослав Огнянович был застрелен вечером 28 июля в районе Новый Белград. Вместе со своим сыном Огнянович подошел к своему дому, когда мужчина подошел и сделал несколько выстрелов. Адвокат был убит на месте, его сын ранен, сообщает 29 июля РБК со ссылкой на радиостанцию B 92.

По данным МВД, полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве. Его имя и мотивы преступления пока не называются.

Глава Ассоциации адвокатов Сербии Виктор Гостиляц заявил, что все сербские юристы потрясены случившимся и требуют от органов правопорядка расследования. Часть адвокатов заявила, что в знак протеста на следующей неделе намерена отказаться от выхода на работу.

Огнянович известен тем, что участвовал в защите бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, когда того судил Гаагский трибунал по бывшей Югославии. Он и Зденко Томанович были единственными сербскими юристами, которым было позволено лично общаться с Милошевичем, когда тот сидел в камере. Сам процесс в итоге завершился тем, что Милошевич умер в тюрьме от сердечного приступа в марте 2006 года. В результате приговор так и не был вынесен, а дело в отношении экс-главы Югославии было закрыто.

В последние годы Огнянович занимался защитой лидеров криминального мира Сербии и Черногории. Одним из его клиентов является главарь так называемого Земунского клана Лука Бойович. Последний подозревается в организации целой серии убийств, в том числе главы правительства Сербии Зорана Джинджича, полевого командира Желько Ражнатовича по кличке «Аркан», а также нескольких криминальных авторитетов.