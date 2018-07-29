Порошенко считает Крещение Руси «европейским выбором» князя Владимира

Крещение Руси в 988 году было не только христианским, но и «европейским выбором» князя Владимира, полагает президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил во время выступления в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси.

«Мы, украинцы, хорошо помним, откуда к нам пришли свет учения Христова и надежда на спасение», — подчеркнул Порошенко. Президент также отметил важность независимости Украинской православной церкви. «Автокефалия — это вопрос нашей независимости, нашей национальной безопасности, вопрос всей мировой геополитики», — цитирует Порошенко «Укринформ».

На Украине, помимо православной церкви Московского патриархата, действуют непризнанные Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В России, Белоруссии и на Украине в субботу прошли церковные торжества, посвященные годовщине Крещения Руси. В Москве к крестному ходу присоединился президент Владимир Путин.