Из-за ливня самолёт из Вены приземлился в Пулково только со второй попытки

Внезапно начавшийся ливень добавил сложности пилотам при посадке лайнера в Пулково днём 28 июля. Рейс из Вены смог приземлиться в петербургском аэропорту только со второй попытки. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.

«Шасси уже почти коснулись земли и вдруг как ливануло! Пилот — молодец, дал газу, взлетел и пошел на второй круг. Со второй попытки, пролетев через фронт ливня, пилот самолет посадил», — рассказали они.

По данным сервиса Flightradar, борт авиакомпании Austrian Airlines первый раз зашёл на посадку в 16:22, но затем Embraer 195 снова набрал высоту, сделав круг, приземлился в 16:41.

Фото: Скриншот с сайта Flightradar

В Пулково нашему изданию пояснили, что аэропорт работал в штатном режиме, решения о посадке принимается командиром судна.

Днём мощный дождь затопил взлётную полосу воздушной гавани. Чтобы не промочить ноги, часть пассажиров была вынуждена добраться до самолёта босиком.