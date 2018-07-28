Тринадцатый «Чижик»: как победить «Фонтанку» в следующем году

Какая жизнь — такие и праздники. Петербургские журналисты в тринадцатый раз отметили «Чижик-Пыжик День» на Елагином — и сделали все, что на работе по нынешним временам нельзя.

Раз в год на Зеленом пляже Елагина острова появляются белые шатры. Пускают туда только журналистов, семьи журналистов и журналистских детей. Детей приводят пачками, хотя организаторы из года в год предупреждают, что лицам до шестнадцати делать на фестивале нечего.

Дальше происходит страшное.

Журналисты начинают соревноваться между собой в разных дисциплинах. Каждая дисциплина — отдельная пощечина общественному вкусу.

Конкурс «Приветствие» – способ без цензуры показать «козу» властям, читателям и господу богу. «Помидорная дуэль» – возможность выяснить отношения с коллегами без участия правоохранительных органов. «Метание чебурашки» – шанс безнаказанно кинуть невинное существо. Конкурсы «Крокодил» и «Конный бой» выглядят как физическая подготовка к захвату мира. В этом году на отходящей волне чемпионата мира ввели конкурс «Пенальти» – явное посягательство на престиж нашей сборной: мол, чего там уметь, мы и сами с усами. Ну и венец безобразия — «Мисс мокрая майка». Смысл конкурса — живую сотрудницу СМИ под музыку поливают водой. Танцуют все. Харрасмент? Нет, не слышали.

Чтобы удовольствие было полным, в жюри сажают уважаемых людей. Про которых эти же журналисты, что бегают «крокодилами» и поют вместо «приветствия», в обычное время пишут новости. А новости, как известно, редко бывают хорошими.

В этот раз возглавлять жюри заставили кинопродюсера Инессу Юрченко. За Смольный отдувались советник вице-губернатора Константина Серова Михаил Калинин и зампред комитета по СМИ Алексей Дементьев. За энергетиков — и.о. заместителя гендиректора «Ленэнерго» Даниил Краинский и начальник пресс-службы «Теплосети» Марина Максимова. За бизнес – руководитель группы поддержки имиджа компании «Балтика» Кирилл Онищенко. За журналистское сообщество — директор «Российской газеты» на Северо-Западе Анжелика Гурская и гендиректор канала «Теледом» Михаил Славский. За стиль — рекордсмен книги рекордов Гиннеса, самый быстрый парикмахер в мире и дизайнер вечерних шляпок Анна Михайлова. Присматривал за жюри гендиректор медиа-группы «АЖУР» Андрей Константинов, потому что именно «АЖУР» из года в год занимается организацией этого безобразия.

Тема для «Приветствия» оказалась заковыристая: «Почему Петербург должен стать столицей санкций?». Подготовить свой ответ на этот вопрос смогли всего две команды. «Петербургский дневник» представил сценку в трамвае «Чижик» с участием человека, подозрительно похожего на тренера российской сборной Станислава Черчесова. Во время поездки с пассажиров пытаются взять за проезд натурой — санкции не тетка, пирожка не поднесут. Оказывается, что охотнее всего платят китайцы — но столько лапши зараз ни съесть, ни на уши развесить не получится.

«Фонтанка» подошла к проблеме фундаментально. На сцене развернулась постапокалиптическая картина будущего. Петербург засыпан песком, между барханами бродят женщины в паранджах. В решающий момент личики открываются: женщины усаты. Но даже усы надежды не могут спасти город от нашествия инопланетян. Приземляется пепелац. Пацаки исполняют песню о повышении пенсионного возраста. Их сменяет Моисей, который знает толк в уходе от санкций: долго, зато всем народом. Он быстро собирает вокруг себя не только профильный электорат, но и чатлан с угнетенными восточными женщинами. Товарищ Сухов обнаруживает в песках нефть. Но всеобщему счастью не суждено сбыться: все падают замертво. Человек в костюме химзащиты под раскаты грома выносит ящик с котом Скрипаля внутри и угрожающе движется в сторону судейского стола...

Впервые за историю конкурса жюри, не сговариваясь, проявило единодушие и выставило только «пятерки» – команде «Фонтанки». Лишь бы кота не донесли.

На последующие спортивные соревнования заявилось больше участников, но «Фонтанку» было уже не остановить. Команда забрала первые места в конкурсах «Крокодильи бега», «Помидорная дуэль» и «Пенальти». Второе и третье место взяли «крокодилы» из «Петербургского дневника» и с канала «Теледом». Второе место за «помидоры» разделили «Петербургский дневник» и «Вести-Санкт-Петербург». Пара бойцов, выставленных «Фонтанкой» на «Конный бой» выглядела настолько устрашающе, что соперники не сразу решились выйти против этой машины смерти. И не напрасно — победить их так никому и не случилось. А вот метнуть Чебурашку дальше всех среди мужчин удалось представителю телеканала «НТВ», а среди женщин — даме из «Петербургского дневника». Зверюшка уцелела, хотя и выглядела подавленной.

Но самым зрелищным и разнообразным оказался конкурс «Мисс мокрая майка». Жюри было предъявлено пять номеров. Третье место получила девушка из «Петербургского дневника», исполнившая патриотический танец «Яблочко». Второе место досталось сотруднице канала «Теледом», которая за три минуты перевоплотилась поочередно в памятник Екатерине Великой, статую Свободы, Венеру Милосскую, Деву Марию из скульптурной группы «Пьета», «Фемиду» с кухонными весами и световым мечом и Гуаньинь с тремя лицами и кучей рук (некоторые руки были волосаты и мускулисты). Финальное перевоплощение – «Христос из бездны» в бухте Сан-Фруттуозо. Именно в этот момент ассистенты и облили участницу водой, не боясь оскорбить чьи-либо чувства — а что делать, статуя же подводная. Но лучшей, по мнению жюри, оказалась участница от «Фонтанки». Повышение пенсионного возраста заставило уважаемую Черепаху Тортилу превратиться в юную прелестницу в микрошортах. Которая под феминистский гимн победительницы Евровидения Нетты Барзилай показала членам жюри, что все по-взрослому, игрушки закончились.

«Фонтанка» и в прежние годы, бывало, демонстрировала выдающиеся результаты, но такой разгромной победы, пожалуй, еще не было.

Да, тринадцатый «Чижик» получился непростым. Минувший год не был веселым для петербургских СМИ, нас стало меньше. А за два дня до «Чижик-Пыжик День» из конкурсного списка начали исчезать СМИ. Потому что фестиваль, конечно, шутейный, но готовиться к нему надо серьезно.

До следующего «Чижика» – год. Да, тучи сгущаются и вихри враждебные веют над нами. Подготовка к «Чижику» – это испытание редакции на прочность, креативность и командный дух. Но по-настоящему вывезти помогает только чувство юмора. Пока оно есть, нас не сожрать.

Коллеги, соберитесь.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"