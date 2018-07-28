У российской базы в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник

Российские Воздушно-космические силы 28 июля уничтожили беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим. Он был запущен с подконтрольной боевиками территории на севере провинции Латакия.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости, по данным Центра по примирению враждующих сторон, пострадавших и материального ущерба нет.

«Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — говорится в сообщении.

Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу. 22 июля военные отразили две атаки с использованием беспилотных аппаратов. В обоих случаях пострадавших также не было.

С 2015 года аэропорт Хмеймим является авиабазой ВКС России в Сирии. Российские силы наносят удары по боевикам по просьбе Дамаска с осени того же года.