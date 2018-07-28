«Полицейские хохотали». В Барнауле возбудили ещё одно уголовное дело из-за коллекции мемов

Из-за сохранённых картинок в социальной сети против 19-летнего студента из Барнаула Даниила Маркина возбудили уголовное дело. Об этом юноша 28 июля сообщил РБК.

«По большей части у меня обвинение не в оскорблении чувств верующих, а в разжигании ненависти. Даже у полицейских была очень большая путаница, какую статью мне приписывать, потому что по оскорблению чувств верующих по ст.148 уже нельзя было завести [уголовное дело], так как истек срок давности», — рассказал он.

Маркин также рассказал телеканалу «Дождь», что уголовное дело возбудили ещё в июле 2017 года. К нему домой с обыском пришли полицейские, которые изъяли ноутбук и компьютер бабушки.

«У меня отборная коллекция мемчиков — их больше тысячи. Они [сотрудники полиции] хохотали», — отметил Маркин.

По данным телеканала, на Маркина пожаловались в полицию студентки Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Они также написали заявления на Марию Мотузную, ранее девушка рассказала СМИ о том, что её хотят осудить за мемы 2015 года. Когда Маркин узнал о её истории, то тоже решил не молчать.