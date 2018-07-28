В самолёт ударила молния в полёте из Кишинёва в Петербург

Молния ударила в самолет авиакомпании Air Moldova, выполнявший рейс Кишинев — Санкт-Петербург 28 июля. Инцидент произошел через 10 минут после взлета, сообщил молдавский перевозчик на странице в Facebook.

На борту Embraer ERJ-190 в момент происшествия находились 113 пассажиров. Экипаж не обнаружил видимых повреждений, но принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет успешно приземлился. Пассажиров высадили из самолета, никто не пострадал. Специалисты проводят проверку воздушного судна.

Как сообщается на сайте Международного аэропорта Кишинева, рейс в Петербург на сегодня отменили.