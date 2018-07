В законодательном собрании штата Колорадо повесили портрет Путина. Но ненадолго

Портрет президента России Владимира Путина появился в холле законодательного собрания американского штата Колорадо. Фотографией поделился со своими подписчиками в Twitter член Сената Стив Фенберг.

Изображение российского лидера установили рядом с тем местом, где должен висеть снимок Дональда Трампа.

Портрет нынешнего президента отсутствует, поскольку местная общественная организация, которая занимается этим вопросом, пока не собрала деньги на создание картины.

Местная пресса отметила, что изображение российского лидера недолго находилось в галерее президентов США. Портрет убрал один из сотрудников законодательного собрания.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM

— Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 июля 2018 г.