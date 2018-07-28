Предприятия ОПК предупредили о возможном падении гособоронзаказа: Так бывает во всем мире

Вице-премьер правительства Юрий Борисов заявил, что если оборонные предприятия не научатся диверсифицировать свое производство, то у них могут возникнуть социальные проблемы. Об этом он предупредил 28 июля в ходе совещания с властями Новосибирской области и представителями регионального оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Колебания гособоронзаказа — это вещь традиционная. Бывают лучшие времена, бывают стабильные времена, а бывают времена, когда денег на выполнение обязательств не хватает. Цикличность — это не только специфика российского ОПК, так бывает во всем мире», - цитирует заместителя главы правительства РБК со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, предприятия ОПК должны научиться парировать угрозы, которые могут быть связаны с падением уровня гособоронзаказа. Если они не усвоят это, то на рынке наступит «шоковая ситуация», будут назревать «социальные взрывы и то, что с этим связано».

Он посоветовал оборонным организациям иметь следующее соотношение в портфеле заказов: 30 % — гособоронзаказ, 30 % — военно-техническое сотрудничество, 30 % — гражданский сектор. «Это идеальная ситуация», — описал такую схему вице-премьер.

Говоря о предприятиях Новосибирской области, Борисов заметил, что они довольно ритмично выполняют свои обязательства перед государством по гособоронзаказу. Задолженность перед властями при этом минимальная, добавил он.​

Правительство разработало требования к руководителям предприятий ОПК.

В начале июля стало известно о том, что правительство разработало требования для утверждения руководителей предприятий ОПК. Такая директива была подписана вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым. Какими именно компетенциями должны обладать возглавляющие такие предприятия пока неизвестно, поскольку перечень еще в течение трех месяцев будет утверждаться.