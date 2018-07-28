СМИ узнали, кем оказался напавший на полицейского у посольства Словакии

Московская полиция раскрыла личность напавшего на полицейского с ножом у посольства Словакии. Предполагаемым преступником является 17-летний Илес Бериев. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РБК 28 июля.

По данным издания, юноша – уроженец чеченского села Ведено. Полиция продолжает его поиски.

Накануне вечером на Брестской улице в Москве неизвестный несколько раз ударил ножом полицейского, который работал в подразделении по охране посольства Словакии. 31-летнего пострадавшего с семью ножевыми ранениями госпитализировали в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».