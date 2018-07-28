Бывший президент Украины рассказал, что его предупреждали о покушении на Януковича

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что ему сообщили о готовившемся покушении на занимавшего тогда должность лидера страны Виктора Януковича.

Как пишет 28 июля РБК со ссылкой на «Страна.ua», до событий на Майдане в Киеве Кравчуку на мобильный телефон позвонил неизвестный и сказал, что «готовится убийство Януковича». Позвонивший также рассказал, что где-то создана так называемая группа Чаушеску, которая намерена поступить с Януковичем так, как поступили с бывшим президентом Румынии Николае Чаушеску, которого расстреляли 22 декабря 1989 года по обвинению в геноциде и разрушении национальной экономики и государственных институтов.

Во время разговора с неизвестным Кравчук спросил, откуда известно о планах убить Януковича, но неизвестный заметил, что не может об этом сказать. Бывший украинский лидер спросил, откуда у него мобильный телефон. Звонивший ответил: «Это не есть для нас проблема», — а затем телефонный разговор закончился.

Кравчук решил сначала позвонить Януковичу, но он не брал трубку. Затем он решил позвонить главе президентской администрации Андрею Клюеву. До него бывшему украинскому лидеру удалось дозвониться, и он рассказал о звонке.

Бывший украинский лидер отметил, что не может сказать, поверил или не поверил на 100 % информации о готовящемся покушении на Януковича. Кравчук добавил, что он прошел «сложный путь политической и государственной жизни» и знает, что есть разные варианты отстранения от власти человека или устранения нежелательных лиц.

В июне адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал РБК, что в феврале 2014 года Януковича хотели убить радикалы во время его визита в Харьков. По его словам, злоумышленники планировали поджечь президентский кортеж. Кроме того, во Дворце спорта, где должен был выступать Янукович, находились люди с оружием, которые должны были убить его во время выступления. Кортеж хотели поджечь, в случае если первая группа в здании не справится со своей задачей.

Бывший президент Украины Виктор Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 года во время массовых акций протестов на Майдане в Киеве. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел. Януковича обвиняют в узурпации власти и в госизмене.