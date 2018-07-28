В Узбекистане телеканал отключили за безнравственность

Вещание частного узбекистанского телеканала STV остановлено. Об этом 28 июля заявили в пресс-службе Министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок», — цитирует сообщение «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс». Кроме того, строгое предупреждение вынесли ташкентскому телеканалу Sevimli («Любимый»).

Как пояснили в пресс-службе, причиной наказания стало нарушение телеканалами требований законов «О средствах массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О государственной молодежной политике» и «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью». На каналах выявили демонстрацию фильмов и музыкальных клипов, противоречащих национальному менталитету, наносящих ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи, а также содержащих «сцены безнравственности и насилия». По данным СМИ, причиной стал фильм «Я – легенда».

В 2014 году в Узбекистане приостановили трансляцию каналов РБК и МИР. Операторы сослались на технические неполадки и назвали отключение телеканалов временным.