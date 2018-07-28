На трассе в Подмосковье опрокинулся пассажирский автобус. Травмы получили 16 человек

Автобус, выполнявший рейс Москва – Ижевск, перевернулся в Домодедовском районе Московской области днем 28 июля. В салоне находились 27 пассажиров и два водителя. Травмы получили 16 человек.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Белые Столбы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Пострадавших везут в больницу города Домодедово в состоянии средней тяжести, уточняет РБК.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Движение в районе ДТП пока затруднено, но есть объездные пути. Возгорания или утечки топлива на месте происшествия нет, добавили в экстренных службах.

Последствия аварии ликвидируют 35 человек и 11 единиц техники.