Правозащитники нашли в «Лефортово» пожилого учёного, обвиняемого в госизмене

Об арестованном по обвинению в госизмене докторе технических наук из Новочеркасска Алексее Темиреве сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев в своём блоге 27 июля. По его словам, Темирева привезли в московское СИЗО «Лефортово» 19 июля, правозащитникам не дали об этом знать.

«Даже не знаю что думать: то ли нам просто врали, чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли. И то, и то плохо. А еще ужаснее, что Алексею Петровичу 64 года. Он доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем», — рассказал Еникеев и добавил, что сложилось ощущение, что ученого прятали специально, в связи с чем правозащитники намерены обратиться в Генеральную прокуратуру.

Как пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс», в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что «человек по имени Алексей Темирев на предприятиях госкорпорации не работает».

Ранее по обвинению в госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаша (головной научной организации «Роскосмоса») Виктора Кудрявцева. Его подозревают в передаче данных о гиперзвуковом оружии одной из стран НАТО.