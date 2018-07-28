Ливень разул пассажиров Пулково. На расписание аэропорта внезапный потоп не повлиял

Мощный дождь заставил пассажиров в петербургском аэропорту избавиться от обуви. Из терминала до своего кресла в лайнере люди добирались босиком. Внезапно обрушившийся на Пулково ливень не дал воде быстро покинуть взлётную полосу и застал самолёт врасплох.

О потопе в Пулково 28 июля в социальных сетях рассказали очевидцы около 17.00. Пассажиры пошутили о якобы новой услуге для отпускников. «Новая услуга от аэропорта Пулково для тех, кто летит на море: Сначала доплыви до самолета», — написали они. Юмор подкрепили фотографии с босоногими туристами.

В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» объяснили, что в течение десяти минут на территории Пулково выпало большое количество осадков. На расписании вылетов непогода не сказалась, также и речи ни о каких подтоплениях не идёт. Воздушная гавань работает в штатном режиме. Согласно данным онлайн табло Пулково, рейсы отправляются без задержек.