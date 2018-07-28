В Белграде к церкви подложили сумку со взрывчаткой и дымовыми бомбами

Сумку со взрывными устройствами обнаружила полиция Сербии обнаружила за церковью святого Марка в Белграде 28 июля. Место находки оцепили, на месте работают спецслужбы, сообщает НТВ.

В сумке лежали взрывчатка, две дымовые бомбы, слезоточивый газ, 20 патронов, пять детонаторов и бикфордов шнур. Обнаружили находку около полудня по местному времени.

Отмечается, что в нескольких десятках метров от места располагается русская церковь Святой Троицы в Белграде.

Оперативные службы перекрыли доступ к боковой стене храмаи въезд на ближайшую парковку. На место прибыли жандармерия, полиция, сотрудники скорой помощи.

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