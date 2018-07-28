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Спорт
28.07.2018 16:46
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Станислав Черчесов подарил президенту Владимиру Путину мяч. Без «жучков» и «прослушки»

Тренер российской сборной Станислав Черчесов подарил президенту Владимиру Путину специально сделанный для него мяч. В нем, по словам Черчесова, нет прослушивающих устройств.

Черчесов рассказал, что на мяче поставили автографы он и футболисты российской сборной, а также там напечатаны их фото. «Без прослушивающего устройства», — цитирует тренера РБК со ссылкой на РИА Новости.

Российский президент подарил американскому лидеру Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки официальный мяч чемпионата мира Telstar 18, в котором встроенный производителем есть чип NFC. Он передает на портативное устройство владельца мяча информацию о футбольных матчах и о новостях о футболе.

Как утверждает производитель, данные на этом чипе нельзя удалить или перезаписать. Как сообщили в американской спецслужбе, подаренный Путиным мяч был передан на проверку. В секретной службе отметили, что это стандартная процедура, которую проходят все подарки американскому президенту.

В субботу, 28 июля, президент России Владимир Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского. Ордена Почета получили из рук российского лидера капитан сборной России Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич. Кроме того, президент России вручил почетные грамоты 23 российским футболистам и шести тренерам.

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