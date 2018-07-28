Главный военно-морской парад в Петербурге примет Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибудет в Северную столицу. Верховный главнокомандующий 29 июля примет Главный военно-морской парад в акватории Невы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В этот же день глава государства посетит Нахимовское военно-морское училище, где осмотрит новый корпус учебного заведения.

Утром в субботу в Петербург прибыл гость праздника – военный корабль ВМС Пакистана фрегат «Аслат».

Парад в честь Дня ВМФ начнется в 11 утра в воскресенье. По Неве и по Кронштадтскому рейду пройдут боевые корабли военно-морских флотов России и Каспийской дивизии, по воздуху их сопроводят летчики морской авиации. Как ранее писала «Фонтанка», в город на парад прибыл 41 корабль, что существенно меньше, чем годом раньше.