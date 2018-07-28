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Город
28.07.2018 16:24
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В Петербурге полиция насчитала полторы тысячи человек на митинге против пенсионной реформы

В митинге против пенсионной реформы в Петербурге 28 июля приняли участие полторы тысячи человек. Такие цифры приводит главное управление МВД по городу и Ленобласти, которое обеспечивало охрану порядка на мероприятии.

Изначально организатор, партия КПРФ, указала в заявке 1000 человек. По подсчету корреспондента «Фонтанки», в разгар акции число собравшихся на площади Ленина достигало 2,5-3 тысяч. Сами выступающие говорили о «десятках тысяч» протестующих.

По данным московской полиции, в столице в аналогичной акции на проспекте Сахарова приняли участие 6,5 тысячи человек.  Но представители оппозиции заявили, что присутствующих почти на порядок больше. Так, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов написал в Twitter о 50 тысячах митингующих. 

Петербургская акция является частью общероссийского митинга «Нет пенсионной реформе», организованного партией КПРФ. Это первый согласованный протест против пенсионной реформы в Северной столице. Ранее депутат городского парламента Ольга Ходунова собиралась организовать в конце июня встречу с избирателями в саду Чернышевского. Но в последний момент Смольный отозвал согласование, сославшись на проведение работ по благоустройству и нехватку полицейских во время чемпионата мира по футболу. 

Аналогичные митинги прошли по всей России. Происшествий не зафиксировано. 

Справка:

Законопроект о пенсионной реформе был одобрен Госдумой в первом чтении 19 июля. Он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В первом чтении за документ проголосовали 328 депутатов, против — 104. КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР реформу не поддержали.

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