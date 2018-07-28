Производство Ил-96-400М реконструируют за 1,32 миллиарда рублей. Первый лайнер выпустят в 2020 году

Правительство выделит 1,32 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских самолетов Ил‐96‐400М. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина 28 июля.

«Предоставить публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация" бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 1320000 тысяч рублей в виде взноса РФ в уставный капитал корпорации в целях последующего предоставления корпорацией взноса в уставный капитал дочернего публичного акционерного общества "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"», — говорится в документе.

Выделенные средства пойдут на модернизацию производства для изготовления Ил-96-400М.

Проект реализуется с 2016 года. На эти цели правительство уже выделило 5,995 миллиардов рублей.

Презентация лайнера пройдет в конце 2019 года. Первый серийный самолет сойдет с конвейера год спустя.

Ил-96 — советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт средней и большой дальности. Спроектирован в КБ Ильюшина в конце 1970-х годов. В серийное производство поступил в 1993 году и стал первым отечественным дальнемагистральным широкофюзеляжным воздушным судном. Максимальная вместимость оценивается в 435 пассажиров.