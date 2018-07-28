На телевидении будет больше рекламы. Совфед согласился отдать ей 12 минут из каждого часа

Рекламы на российском телевидении станет больше. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение с 15 до 20 процентов предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме.

Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, закон устанавливает увеличение лимита продолжительности рекламы с 9 минут в час до 12.

При этом на телеканалах с круглосуточным вещанием реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут в сутки.

Кроме того, документ упраздняет прерывание рекламой детских и образовательных программ, а также запрещает рекламу отдельных видов товаров в детских программах.