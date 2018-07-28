В Петербурге на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков» подняли Андреевский флаг

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который строили с 2006 года на Северной верфи в Петербурге, 28 июля включен в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России. На корабле поднят Андреевский флаг. Утром 29 июля он пройдет в составе парадного строя на Кронштадтском рейде на параде в честь Дня Военно-морского флота.

Как передает РБК со ссылкой на ТАСС, поднять флаг скомандовал заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Это головной фрегат в серии кораблей дальней морской зоны, построенный для Военно-морского флота», — сказал он, добавив, что всего будет четыре таких фрегата.

«Адмирал Горшков» включен в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота.

Фрегат был спущен на воду еще в 2010 году, но до сегодняшнего дня проходил госиспытания. Его длина составляет 135 м, ширина — 16 м, максимальная скорость — 30 узлов, а вместимость экипажа — до 210 человек. На вооружении фрегата, кроме артиллерии и противолодочных комплексов, есть ракеты П-800 «Оникс» и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут». Фрегаты проекта 22350 оборудованы особой надстройкой и композитными материалами «стелс», снижающими их заметность на радарах.