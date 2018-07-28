Трое игроков «Зенита» не полетели на матч с «Енисеем» из-за встречи с Путиным

Футбольный клуб «Зенит» вылетел на матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги без нескольких игроков основы. Как сообщает 28 июля пресс-служба петербургской команды, в Тюмень на игру вылетели 18 игроков вместо 22-х.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Миха Мевля, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Кристиан Нобоа, Эмилиано, Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

В связи со встречей президента России Владимира Путина в Москве с футболистами национальной сборной, четыре зенитовца (Лунев, Смольников, Кузяев и Дзюба) присоединятся к команде уже в Тюмени.

Сборная России нынешним летом дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018. Главному тренеру команды Станиславу Черчесову присвоен орден Александра Невского, а вратарю Игорю Акинфееву и защитнику Сергею Игнашевичу – ордена Почета. Остальные футболисты и тренеры получили почетные грамоты президента России. Игроки «Зенита» Андрей Лунев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба получили нагрудные знаки «Заслуженный мастер спорта России» из рук министра спорта Павла Колобкова.

Матч с «Енисеем» пройдет в воскресенье, 29 июля, и начнётся в 14:00 по московскому времени.