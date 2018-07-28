В горах Кабардино-Балкарии ищут пропавшего туриста из Петербурга

Турист из Петербурга перестал выходить на связь в Черекском районе Кабардино-Балкарской республики. Об этом 28 июля сообщает местное МЧС.

По данным ведомства, мужчина совершал восхождение один. Он пропал в ущелье Дых-Суу. На помощь к туристу из Махачкалы вылетел вертолёт МИ-8 со спасателями Эльбрусского высокогорного отряда на борту.

Сотрудники МЧС облетели Дых-Суу, но исчезнувшего человека не нашли. Принято решение высадиться на высоте в три тысячи метров и продолжить наземные поиски.

Ещё одному петербуржцу требуется помощь в горах на границе Пакистана и Индии. Альпинист Александр Гуков четвёртый день находится в высотной ловушке. Из-за плохой видимости вертолёты не могут до него добраться.