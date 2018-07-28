Путин вручил награды игрокам и тренерам сборной России. Дзюба попросил его сменить коньки на бутсы

Государственные награды и почетные грамоты вручил президент России Владимир Путин футболистам и тренерам национальной футбольной сборной по итогам чемпионата мира. Церемония прошла 28 июля в Екатерининском зале Кремля, сообщила пресс-служба главы государства. Нападающий сборной и игрок петербургского «Зенита» Артём Дзюба попросил президента сменить коньки на бутсы.

Капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич награждены орденами Почёта. Главный тренер команды Станислав Черчесов награждён орденом Александра Невского.

Путин заявил, что футболисты сборной России дали всем возможность гордиться страной. Нападающий сборной России и игрок петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к Путину с шутливой просьбой.

«Для нас огромная честь годами играть за страну. Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — цитирует Дзюбу RT.

На просьбу Дзюбы Путин ответил: «Тогда надо и кимоно бросить, и горные лыжи. Я физкультурник, я занимаюсь всеми видами спорта».

Ранее сборная никогда в своей истории не выходила в плей-офф мундиаля. В последний раз такое удавалось только сборной СССР в 1970 году. На ЧМ-2018 российская команда не только смогла выйти из группы, но и прошла 1/8 финала, обыграв по пенальти чемпионов мира-2010 сборную Испании. В четвертьфинале сильнее все же оказалась Хорватия, ставшая в итоге серебряным призером.