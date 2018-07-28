Семья Кобзона опровергает, что он в коме: Как можно над ним так издеваться

Российские СМИ сообщили о резком ухудшении состояния народного артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Родные певца опровергли то, что он впал в кому.

«С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками?» — заявила 28 июля RT родственница певца.

Она подчеркнула, что артист проходит «плановое лечение».

Причина госпитализации народного артиста в московскую клинику неизвестна. Источник РИА Новости в Госдуме рассказал, что «состояние Кобзона тяжёлое, но он стабилен». Отметим, в прошлый раз Кобзона госпитализировали в июне, тогда сообщалось о плановом обследовании. В 2005 году у народного артиста диагностировали онкологическое заболевание, он перенес две операции и находится с тех пор под постоянным наблюдением врачей. Курсы лечения Кобзон проходил в Израиле и Германии.