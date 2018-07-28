Петербургский альпинист ждёт спасателей с половинкой шоколадки и без связи. Вертолёт не может вылететь из-за непогоды

Четвёртый день петербургский альпинист Александр Гуков находится в горной ловушке на границе Пакистана и Индии. Спасти его мешает повышенная облачность.

Как рассказала в Facebook 28 июля член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, спортсмен зажат в «снежном коконе», ему удалось замостить палатку на крошечной полке. К утру из еды у него осталась только половинка шоколадного батончика. Устройство, через которое с ним поддерживается связь, полностью разряжено.

Плохая видимость мешает вертолётам приступить к спасению. При малейшем прояснении будет сделана попытка скинуть Гукову посылку с едой, газом и спутниковым телефоном. Улучшение погоды прогнозируют только на завтра.

«Для того чтобы снять его со стены, нужно идеально чистое небо и отсутствие ветра. Тогда вертолёт сможет подлететь максимально близко и сбросить лонглайн, который Саша должен будет поймать, пристегнуться и полететь в базовый лагерь. Это мега-сложная задача для всех, для пилотов и для него самого», — рассказала Анна Пиунова.

Петербуржец Александр Гуков оказался заблокирован на горе Латок-1, на высоте примерно 6200 метров. Напарник по восхождению – иркутский альпинист Сергей Глазунов – сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря.