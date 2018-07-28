Белорусский и нижегородский гроссмейстеры стали чемпионами «Белых ночей»

В Петербурге завершился международный турнир по шашкам-64 «Белые ночи», в котором победили два гроссмейстера: Евгений Кондраченко из Белоруссии выиграл основную программу, Михаил Федоров из Нижнего Новгорода – молниеносную. Петербург теряет статус шашечной столицы мира.

Всего в соревнованиях принимали участие более 70-ти человек из 8-ми стран, включая спортсменов из Африки. Верхние строчки турнирных таблиц обеих программ заняли россияне и один белорус – гроссмейстер Кондраченко, который в декабре 2016 года провел открытый блиц-турнир в студии «Фонтанки» с чемпионом Европы якутским гроссмейстером Николаем Стручковым. В этом году они оба должны будут подтвердить свои титулы – Стручков чемпиона Европы, Кондраченко вице-чемпиона.

Белорусский гроссмейстер Евгений Кондраченко выиграл основную программу турнира «Белые ночи» Фото: Лев Годованник

Несмотря на активное участие в «Белых ночах» петербургских спортсменов, ни одному из них не удалось добиться успеха. Более того, данный турнир, несмотря на международный статус, можно назвать антидостижением организовавшей его Международной федерации шашек (IDF).

Впервые за последние годы турнир «Белые ночи» не имеет вообще никакого статуса в основных международных шашечных соревнованиях – он не является этапом Кубка мира (как это было раньше) и не является отборочным на чемпионаты мира и Европы. Дело в том, что некоторое время назад Федерация шашек России вышла из IDF и вступила в альтернативную Всемирную федерацию шашек (FMJD). Одним из юридических последствий данного события стал запрет Международной федерации шашек проводить турниры уровня Кубка мира, чемпионатов мира и Европы на территории России. Поэтому завершившиеся 28 июля в Петербурге «Белые ночи» стали первым «внестатусным» турниром.

Отсутствие явных достижений на нем петербургских спортсменов можно считать еще одним ударом по ранее декларируемому президентом IDF Владимиром Лангиным статусом Петербурга как шашечной столицы мира. Ведь Лангин возглавляет и Федерацию шашек Петербурга, он тренирует большинство участвовавших в «Белых ночах» спортсменов из Северной столицы.