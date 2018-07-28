Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии

Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской исправительной колонии № 1 — младший инспектор второй категории группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения Руслан Цветков. Заволжский районный суд Ярославля в ближайшее время изберет ему меру пресечения, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на ТАСС.

Ранее заключили под стражу шестерых фигурантов уголовного дела о превышении полномочий с применением насилия, в том числе инспектора отдела безопасности Алексея Бровкина. Тот обиделся на прозвище «псина рыжая» и, по версии следствия, инициировал экзекуцию над осуждённым Макаровым. Единственным не признавшим вину стал замдежурного колонии № 1 Игорь Богданов. На скандальной видеозаписи его не видно. Но участие в избиении подтвердил его коллега Максим Яблоков, который написал явку с повинной. Седьмой подозреваемый по делу, замначальника исправительного учреждения Иван Калашников, по состоянию здоровья был помещен под домашний арест.