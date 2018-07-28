В Петербурге начался митинг против пенсионной реформы. Выразить недовольство пришли более тысячи человек

Галина Бояркова/"Фонтанка.ру"

Митинг против пенсионной реформы начался в на площади Ленина в Петербурге 28 июля в 13:00. Выразить протест пришли более тысячи человек, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Первым выступил член центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Владимир Бортко. По его словам, пенсионная реформа направлена против старшего поколения. "До 60 лет доживает 30%", – сказал он. Закон также направлен против молодежи, добавил он. "Если поднимут возраст, увеличится безработица на 1%", – подчеркнул Бортко.

Собравшиеся держат лозунги "Пенсии для живых, а не для мертвых", "Правительство РФ опасно для общества", "Не хочу умереть на работе", "Пенсионная реформа – ограбление населения" и другие.

Петербургская акция является частью общероссийского митинга «Нет пенсионной реформе», организованного партией КПРФ. Это первый согласованный протест против пенсионной реформы в Северной столице. Ранее депутат городского парламента Ольга Ходунова собиралась организовать в конце июня встречу с избирателями в саду Чернышевского. Но в последний момент Смольный отозвал согласование, сославшись на проведение работ по благоустройству и нехватку полицейских во время чемпионата мира по футболу.

Аналогичные митинги прошли на Дальнем Востоке, Урале и Новосибирске. Происшествий не зафиксировано.