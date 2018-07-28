На Васильевском спасатели выловили 29 жертву купального сезона. В воде погиб болельщик

Ночное купание закончилось фатально для футбольного фаната на Васильевском острове в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, звонок об утонувшем мужчине в пруду на Мичманской улице поступил в полицию от очевидца около часу ночи. Прибывшие на место полицейские нашли сумку и одежду купальщика. Среди вещей лежал паспорт болельщика на имя 33-летнего жителя Ставрополя.

По информации городского МЧС, найти тело пловца водолазам поисково-спасательной службы удалось уже утром.

По данным нашего издания, накануне ночью в воде погиб ещё один человек. 23-летний петербуржец отдыхал с компанией на берегу озера Кривое в посёлке Токсово во Всеволожском районе Ленобласти. После очередного нетрезвого заплыва купальщик не вернулся на берег.

Пловец из пруда на Мичманской стал 29 утонувшим в Петербурге за этот купальный сезон. Накануне пополнить печальную статистику не дала вовремя протянута «нога спасения».