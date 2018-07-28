В турфирме на Просвещения визитёры в масках наскребли денег на отпуск

В разгар сезона отпусков налётчики решили обогатиться за счёт туристического агентства в Выборгском районе Петербурга. Но расчёт оказался невыгодным. На сорванный куш можно двоим отправиться в Турцию, но на серьёзное приобретение похищенных денег не хватит.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне вечером в офис туристического агентства «Слетать.ру» на Проспекте Просвещения, 35, ворвались двое неизвестных. Они не стали томить 25-летнюю менеджера выбором туров, а сразу заявили, что пришли за деньгами. Свои намерения они подкрепили угрозой физической расправы. Сотрудница агентства не стала проверять серьёзность высказанных слов и открыла ящик стола, где хранилась выручка. Преступники забрали 80 тысяч рублей, сели в «Фольксваген» и уехали.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.