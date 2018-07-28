Смольный объявил конкурс на строительство аэроэкспресса Витебский-Пулково

На сайте госзакупок опубликована конкурсная документация по проекту создания и эксплуатации в Петербурге линии железнодорожного сообщения по маршруту «Витебский вокзал» – аэропорт Пулково. Претендентов на государственно-частное партнерство будут искать до марта 2019 года.

Предполагается, что до 10 октября подавшие заявку компании пройдут квалификационный отбор, до 12 марта 2019 года определят победителя.

Проект включает в себя строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии от точки примыкания к сети общего пользования ОАО «РЖД» (станции Шушары) до аэропорта Пулково, конечную станцию Пулково и вокзальный комплекс, непосредственно примыкающий к действующему аэровокзалу.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям, в первую очередь, целью является обеспечить пассажиров аэропорта Пулково скоростным пассажирским транспортом до центра Петербурга, не зависящим от погодных условий и дорожно-транспортной обстановки.

Время поездки от аэропорта до центра города сократится до 30 минут. Как предполагают в Смольном, аэроэкспресс снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, повысит комфорт и предсказуемость продолжительности поездки в аэропорт.

Ориентировочная стоимость создания линии — 18,8 млрд руб. Размер частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей.

Концессионное соглашение намерены подписать на 30 лет.

Соглашение о намерениях построить ветку аэроэкспресса Витебский-Пулково Смольный подписал на Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года с ООО «Аэроэкспресс». Предполагается, что компания примет участие в конкурсе, объявленном комитетом по инвестициям.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания зарегистрирована в Московской области еще в 2005 году. Крупнейшим акционером (33,34 %) является ООО «Дельта-Транс-Инвест», структура зарегистрированной в Эстонии «ТрансГрупп инвест». 25 % – у ОАО «РЖД», 17,50 %, 12,50 % и 4,16 %, соответственно, у Искандара Махмудова, председателя совета директоров «Трансмашхолдинга» и совладельца УГМК Андрея Бокарева и Алексея Криворучко.