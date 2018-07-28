Боевики ИГ ищут новобранцев в Петербурге через «Одноклассники» и WhatsApp

Сотрудники центра «Э» задержали в Петербурге 26-летнего выходца из Таджикистана, который планировал присоединиться к боевикам запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.

Как полагает следствие, с февраля 2017 года задержанный через соцсеть «Одноклассники» и мессенджер WhatsApp активно общался с участником ИГ и планировал выезд в Сирию.

У станции метро «Горьковская» мужчина приобрёл авиабилеты по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Стамбул. Однако добравшись до столицы, продолжить свой путь не смог. В Шереметьево пассажира сняли с регистрации для проверки документов, самолёт в Турцию вылетел без него. Вернувшись в Петербург подозреваемый продолжил переписку с сирийским куратором, личность которого также установлена. Помогал выбраться за пределы России 23-летний выходец из Таджикистана, в 2017 году его объявили в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Покушение на участие в деятельности террористической организации»).