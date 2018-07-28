День ВМФ в режиме онлайн

"Фонтанка" в течение дня в реальном времени будет рассказывать и показывать, как проходит День ВМФ в Петербурге. Ожидается, что в Главном военно-морском параде, который одновременно пройдет в Петербурге и в Кронштадте, примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов. Принимать парад будет верховный главнокомандующий страны, президент Владимир Путин.

29 июля, 13:04 Как уточнил «Фонтанке» гендиректор исторической судостроительной верфи Андрей Грошиков, «Полтава» и не должна была идти в строю, так как ещё не поставлена на учёт в Регистре. Ранние анонсы о прохождении реплики петровского корабля он назвал ошибочными, а также уточнил, что за парусники завершали парад. Эти небольшие стилизованные под старину яхты принадлежат Санкт-Петербургскому яхтенному клубу, на них проходят практику нахимовцы. Андрей Бессонов, "фонтанка.ру"

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29 июля, 13:02 На Сенатской площади выступили оркестры Вьетнама, Индии и Китайской народной республики. После этого выстроившиеся на набережной моряки строевым маршем покинули плошадь. Едва прошла последеяя коробка, диктор объявил о завершении парада. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой В 14:00 на Дворцовой площади начнется большой концерт. В частности, с Днем ВМФ 2018 петербуржцев и гостей города поздравят солисты Мариинского театра, народный артист России Александр Розенбаум, актер и певец Евгений Дятлов, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России под управлением Алексея Карабанова, а также Александр Ф. Скляр и группа «Ва-БанкЪ», Олег Газманов и группа «Эскадрон», «Хор Турецкого» и SOPRANO.

29 июля, 12:11 Владимир Путин с военноначальниками поднялся на борт катера, отплывают. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 12:10 Главный военно-морской парад завершен!

29 июля, 12:08 За ними сверхманевренные Су-30 см,Су-33, Миг - 29к. Завершает парадный строй авиации истребители с триколором. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 12:01 Замыкает парадный строй подводная лодка «Владикавказ». Служит Северному флоту уже 28 лет. В Петербурге была, кстати, в прошлом году, а потом сразу ушла в трехмесячный поход в Барецево море. Андрей Бессонов, "фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Разведывательный корабль «Иван Хурс». Ему с производителем повезло больше. Хоть все та же «Северная верфь», но разведчика флоту отстроили за 4 с лишним года. В силу специфики предназначения «Иван Хурс» весь из себя такой секретный. То немногое, что о нем известно: «решает задачи обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами американской системы ПРО».

29 июля, 11:60 Десантный корабль «Иван Грен» назван в честь начальника артиллерии морской обороны Ленинграда. Его калининградский «Янтарь» строил еще дольше, чем «Северная верфь» «Адмирала Горшкова» - 14 лет. Поначалу собирались строить шесть таких кораблей, но пока осилили один, пришло осознание, что пора начинать строить более современные. Поэтому десантников проекта 11711 будет только два. Если, конечно, второй «Петр Моргунов» достроят.

29 июля, 11:58 А вот идет тезка главкома ВМФ — Большой десантный корабль «Королев». Его построили в 1990-м в Гданьске, а в 1996-м он приходил в Петербург на парад. В 1992-1999 годах был неизменно лучшим кораблем по боевой подготовке и воинской дисциплине в своей бригаде Балтийского флота, а в 2004-м на его борту таможня обнаружила 10 тонн контрабандного сахара.

29 июля, 11:56 Более 40 тысяч жителей Кронштадта и гостей города наблюдают Главный Военно-морской парад с набережных и причалов Кронштдта. Места для зрителей оборудованы на Южной стенке Средней гавани, форту Константин, на Зимней пристани и в Петровском парке. Об этом сообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

29 июля, 11:54 На линии — фрегат «Адмирал Горшков». Вчера его наконец передали флоту. Головная боль «Северной верфи», которая строила корабль 12 лет. Головной проекта 22350 (многоцелевой фрегат дальней морской зоны) спустили на воду в 2014-м и должны были отдать заказчику в 2015-м. Но во время ходовых испытаний выяснилось, что у «Адмирала Горшкова» сломан двигатель, ремонт, по данным «Флот.ком», обошелся в 135 миллионов рублей. Андрей Бессонов, "фонтанка.ру"

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29 июля, 11:53 Корвет «Бойкий» - он из новых. Он третий по счету из проекта 20380 — многоцелевых надводных кораблей 3-го ранга ближней морской зоны. Ему пять лет, а в послужном списке минимум семь боевых походов. Помимо родной Балтики ходил в Средиземное море и дважды в Северную Атлантику. У него в палубном ангаре припрятан вертолет, а еще он «с детства» отзывчивый. Во время строительства на «Северной верфи» в 2012 году он одолжил кормовой герб своему младшему брату «Стойкому», чтобы тот нормально выглядел на церемонии спуска на воду. Андрей Бессонов, "фонтанка.ру"

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29 июля, 11:51 Противолодочные корабли «Уренгой» и «Зеленодольск». Эти так часто бывают на петербургских военно-морских парадах, что даже интересно — а они в походы ходят? Андрей Бессонов, "фонтанка.ру"

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29 июля, 11:49 Парад в Кронштадте открыла «Чувашия». Это младший брат (катер же) знакомого нам по петербургской части «Моршанска». За «Чувашией» пойдут ракетные корабли «Гейзер» и «Серпухов», тот самый, что с «Моршанском» в разведку ходил. Андрей Бессонов, "фонтанка.ру"

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29 июля, 11:48 Авиации на параде в Петербурге нет. А в Кронштадте - нет президента. Предполагалось, что Владимир Путин тоже будет в Кронштадте. Ему даже собирались накрыть в кают-компании ракетного крейсера «Маршал Устинов». Но что-то пошло не так, и смотреть парад на Кронштадтском рейде президент не поехал. Кронштадтцы, кстати, этом довольны — зато им не придется жариться на солнце полтора часа, ожидая, когда прилетит верховный главнокомандующий. Андрей Бессонов, "фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой А, между прочим, могло бы быть пикантно. Если бы Путин был в Кронштадте. Ему пришлось бы принимать парад у бывшего замглавкома ВМС Украины. Этот пост руководитель парадного строй на рейде Сергей Елисеев занимал до 2014 года, пока не перешел на сторону России вместе с Крымом.

29 июля, 11:47 Завершает прохождение новейший катер «Ураган». Чтобы не было так грустно смотреть на наследие Советского Союза, вот вам новенький корабль в ленту. Ракетный, имя соответствующее - «Ураган». Он первый в своей серии и еще даже не введен в эксплуатацию. Можно сказать, что ходить строем по Неве — это для него часть заводских испытаний. Как говорят, «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» строит его сугубо из отечественных материалов, с учетом политики импортозамещения, как говорится. Из интересного у него крылатые ракеты «Калибр-НК», точно такие же, какими каспийцы три года назад удивляли мир 26 раз. На «Пелле» строится еще младший брат «Урагана» - «Тайфун», у него из вооружения тоже будут аналоги американских «Томагавков», а вот третий корабль в серии планируется модернизировать и установить на нем еще более грозное оружие - зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».

29 июля, 11:44 В парадном строю «Моршанск», Ливень» и «Ураган». Первые два боевые. Советские конструкторы присвоили проекту, из которого родом «Моршанск», шифр «Молния», а по классификации НАТО он «Тарантул». Всего в 70-е было построено 80 модификаций проекта, российский флот насчитывает сегодня 26 ракетных катеров это типа, еще 25 рассеяны среди военно-морских сил Болгарии, Румынии, Вьетнама, Индии, Туркмении, Йемена и Египта. «Моршанск» мы знаем по истории в мае прошлого года, когда он вместе с ракетным «Серпуховым» бросил парад на Неве и помчался смотреть на американский эсминец USS Carney. Эту прекрасную историю можно почитать здесь. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 11:38 В строю - три патрульных катера «Раптор». Это самые скоростные катера, которые сегодня есть у Военно-морского флота России. «Раптор» способен разгоняться до 48 узлов. Это примерно 88 километров в час. Он еще и бронированный, а его иллюминаторы выполнены из пуленепробиваемого стекла. Первый катер проекта 03160 был спущен на воду в 2013 году. Сейчас таких катеров у ВМФ уже 13, а до конца 2018 года планируется передать еще 10. «Раптор» предназначен для патрулирования акватории, но также может перехватывать малые цели, спасать людей, перевозить десант, оборонять пункты базирования ВМФ — для этого у него есть боевой модуль «Управа-Корд» и два пулемета «Печенег». Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 11:35 Пошли «Шмели». Артиллерийские речные катера проекта 1204. Первый представитель сошел со степелей в 1967 году. Дозорные, способные уничтожить противника артиллерийско-пулемётным огнём — таких в Советском Союзе наштамповали 118 штук. До наших дней дожили только 9. Сейчас по Неве идет группа катеров Каспийской флотилии. Несут знамена соединений морской пехоты, которые гнали фашистов из Ленинграда, Севастополя и Новороссийска. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 11:33 Десантный катер с ботиком Петра Первого открывает историческую часть парада. Имени у него нет. Свои зовут его по-свойски — Д-67. Он самый старший представитель проекта, был спущен на воду в 1994 году. Всего на «Судостроительном заводе «Волга» было построено 16 таких катеров, причем четыре — на экспорт. Трое вот уже почти 25 лет трудятся в интересах Объединенных Арабских Эмиратов, а вот береговая охрана Эстонии еще в 2004 году отправила на пенсию нашу «Серну» (это шифр такой у проекта). Вообще-то десантный катер проекта 11770 предназначен для перевозки танка или роты десантников, но в эти минуты Д-67 несет по Неве копию ботика Петра I. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 11:32 Корабли идут под разведенными мостами. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 11:25 Владимир Путин: "С праздником. Ура!" Звучит гимн. Петропавловка даёт салют. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 11:24 На Сенатскую площадь выносят символ парада — кормовой флаг линейного корабля «Азов». Флагман русского флота был построен в 1826 году и уже через год бился с турками во время Наваринского сражения. «Азов» - первый русский корабль, удостоенный кормового Георгиевского флага — это высшая награда, которая вручается за проявленные экипажем мужество и отвагу. "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Флаг корабля Азов подняли на Адмиралтейство. Владимир Путин поздравляет с Днем ВМФ. "Вся история флота - история мужества и духа моряков. В этот день мы особенно остро чувствуем мощь военно-морского братства. Мы по праву гордимся нашим флотом, его силами и красотой".

29 июля, 11:10 Президентский катер причалил к Сенатской площади. Первым сошёл президент, за ним министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Владимир Королев и командующий ЗВО Андрей Картаполов. Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на катер с собой не взяли. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 11:06 Президент Владимир Путин на катере обходит парадный строй на Неве. С ним министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Владимир Королев. Представительский катер приветствуют экипажи большого десантного корабля «Минск», подлодки «Дмитров», малого противолодочного корабля «Казанец», корвета «Сообразительный» и фрегата «Адмирал Макаров». Из-за своих размеров они не могут пройтись в парадном строю, поэтому стоят на рейде у набережных Васильевского острова. Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

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29 июля, 11:00 Со стороны Петропавловской крепости звучит выстрел. Салютный дивизион дал сигнал к началу парада. На стрелке Васильевского острова зажглись Ростральные колонны. Они будут гореть до 14.00, потом их потушат и снова зажгут в 22.00 — на время салюта.

29 июля, 10:54 Главком ВМФ Владимир Королев прибыл на площадку Петропавловской крепости, где в режиме конференц-связи принимает доклады командующих всех флотов.

29 июля, 10:53 По Первому каналу сейчас сказал диктор, что в параде принимают участие 195 кораблей. Он имел ввиду парады на всех флотах, Каспийской флотилии и сирийской базе в Тартусе. В Петербурге по-прежнему 41 корабль.

29 июля, 10:48 Владимир Путин побывал в Кронштадте. За час до начала парада он на катере обошёл парадный строй на Кронштадтском рейде, а затем сел в вертолёт и полетел принимать парад на Неве.

29 июля, 10:47 За полчаса до начала парада моряки выстроились вдоль Английской набережной. Командование проверяет форму, дает последние рекомендации. Трибуны на Сенатской трибуны почти заполнились уже за час до официального начала праздника.

29 июля, 10:32 Это разминается оркестр ВМС Китая. После прохождения кораблей они вместе с оркестрами военно-морских сил Вьетнама и Индии дадут концерт на Сенатской площади.

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Военных оркестров много и в Петербурге и в Кронштадте.

29 июля, 10:30 29 июля, в 15 часов, вся Якорная площадь Кронштадта станет большим праздничным кинозалом. Документальный фильм Валдиса Пельша и Елены Потаниной "Гвардии Камчатка", рассказывающий о Подвиге кронштадтских моряков при обороне Петропавловска-Камтчасткого в годы Крымской войны будет показан на видеоэкране, устаноавленном на Якорной площади. В фильме подробно рассказывается о кронштадтском фрегате «Аврора» и его командире Иване Николаевиче Изыльметьеве. Главные герои фильма – генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв, губернатор Петропавловска, один из основателей Владивостока, исследователь Восточной Сибири Василий Завойко. Съёмки фильма проходили в Петропавловске-Камчатском, в Санкт-Петербурге, Кронштадта, в Петергофе, в Хартпуле, Великобритания. В фильме принимают участие: Ксения Раппопорт и Дмитрий Певцов, ведущий – Валдис Пельш. Эфир фильма состоится на Первом канале. Показ "Гвардии "Камчатка" в Кронштадте - это первый публичный показ картины.

29 июля, 10:18 Экипаж строящегося корабля «Ураган» готовится к выходу в Петербург. Через полтора часа ему предстоит пройти в парадном строю на Неве.

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29 июля, 10:15 Из-за введённых ограничений для частного автотранспорта прошлогодних пробок на дамбе не наблюдается. Петербуржцы прибывают в Кронштадт на автобусах и идут к Усть-Рогатке. По пути их приветствует духовой оркестр Кронштадского морского корпуса.

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29 июля, 10:05 Торжественности Главному военно-морскому параду в акватории Невы добавят Ростральные колонны. Огни сопроводят корабли и украсят фейерверк. Ответственный за эту часть праздника «ПетербургГаз» первый раз 29 июля зажжет огни в 10:40 утра, после выстрела пушки на территории Петропавловской крепости. Газ выключат в два часа дня и снова пустят вечером, в десять часов. Огни погаснут в 23:30, после торжественного салюта.

29 июля, 10:04 Во втором по счету Главном военно-морском параде принимают участие 41 корабль и примерно столько же самолетов и вертолетов флотской авиации. Это значительно меньше, чем год назад, когда в Петербурге собралась пятая часть всего действующего состава ВМФ России. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что зрителям представят 18 новейших кораблей, зам главкома Александр Федотенков говорил о первом в истории невской земли параде с участием всех четырёх флотов и Каспийской флотилии в придачу. Подробнее, что мы увидим и не увидим в День ВМФ в акавтории Невы и Финского залива, читайте в нашем материале.

29 июля, 10:03 Как изменятся схемы дорожного движения в центре Санкт-Петербурга, на дамбе и в Кронштадте во время подготовки и проведения Главного военно-морского парада, можно прочитать здесь.

29 июля, 10:02 Типичный вопрос для горожанина и туриста: «Где лучше всего смотреть парад, если нет пригласительного билета?» Стандартный ответ: «По телевизору». Прямую трансляцию, как и год назад, будет вести Первый канал. Для тех, кому свойственно чувственное познание мира, «Фонтанка» предлагает проснуться пораньше и выбрать наиболее комфортную площадку – «Лучшие точки, откуда можно посмотреть парад в День ВМФ».

29 июля, 10:01 Торжество начнется в 11.00 пушечным выстрелом с Петропавловской крепости и зажжением Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, а закончится салютом.