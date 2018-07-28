В Петербурге можно увидеть новейший фрегат ВМС Пакистана. Корабль утром зашел в Неву

Военный корабль ВМС Пакистана фрегат «Аслат» (PNS «Aslat» бортовой номер 254) пришел в Петербург утром 28 июля. На это обратили внимание читатели «Фонтанки», которые увидели, как буксир заводит фрегат в Неву.

По данным нашего издания, «Аслат» примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота в качестве гостя, но в парадном строю проходить не будет.

Напомним, парад в честь Дня ВМФ начнется в 11 утра в воскресенье. По Неве и по Кронштадтскому рейду пройдут боевые корабли военно-морских флотов России и Каспийской дивизии, по воздуху их сопроводят летчики морской авиации. Как ранее писала «Фонтанка», в город на парад прибыл 41 корабль, что существенно меньше, чем годом раньше.