Против несостоявшихся создателей «Ё-мобиля» возбуждено уголовное дело. Топ-менеджмент «Яровит Моторс» подозревают в преднамеренном банкротстве

Руководство автозавода «Яровит Моторс», который был партнером миллиардера Михаила Прохорова в создании «Ё-мобиля», заподозрили в преднамеренном банкротстве.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением обратился конкурсный управляющий завода, который сообщил, что в 2016 году неустановленное лицо из числа руководителей ЗАО «Автомобильный завод «Яровит Моторс» вывело имущество предприятия в виде машин и оборудования и материалов. В действиях заподозрили умысел и возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве.

23 июня 2016 арбитраж признал завод банкротом, что привело к причинению материального ущерба на сумму 208,5 млн рублей.

Петербургский завод «Яровит Моторс» начал работать на площадке Ленинградского металлического завода в 2005-м году. Он занимался производством тяжелых грузовиков под маркой Yarovit. В начале 2010 года член совета директоров «Яровит Моторс» Андрей Бирюков и владелец «Онэксим» Михаил Прохоров объявили о начале реализации на площадке Металлического завода в Петербурге проекта по выпуску электромобиля. Сообщалось, что Прохоров готов вложить в производство 150 млн евро. Однако в итоге миллиардер от проекта отказался и в 2014 году «Онэксим» отдал права на электромобиль государству за символический 1 евро. После этого у «Яровит Моторс» начались финансовые проблемы, что привело к его банкротству.