Житель Петербурга попытался вернуть любовь бывшей с помощью похищения

Доказать свою любовь не вышло у горожанина в Адмиралтейском районе Петербурга. Воздыхатель вместе с приятелем попытался насильно увезти даму сердца в неизвестном направлении. Полиция оценила жест по статье уголовного кодекса «Похищение человека».

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне около полудня у 14 дома на Троицком проспекте двое мужчин затащили девушку в «Хундай Солярис» и попытались скрыться. Неподалёку дежурили инспекторы ГИБДД. Они начали преследование подозрительной иномарки.

«Через несколько минут автомашина была остановлена, всех участников инцидента доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства»,— пояснили в пресс-службе МВД по городу и Ленобласти.

По данным нашего издания, ранее 26-летняя девушка разорвала любовные отношения с одним из агрессоров. Видимо, пока у неё не появилось свидетельство о браке с другим, бывший решил дать волю чувствам, но переборщил. Поступок оказался неоценённым. Дама сердца написала заявление в полицию на воздыхателя и его друга. Все герои драмы являются выходцами из Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».