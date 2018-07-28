«Золотой парашют» фигуранта 1 ранга Травина. Незаменимый навигатор снова в суде

Начальник Управления навигации Минобороны Сергей Травин обложен выговорами от главнокомандующего ВМФ за нетрезвость и странную поездку в Америку, и уголовными делами о хищении бюджетных средств, но стоически продолжает службу Родине. Количество претензий и одновременное сохранение должности наводит на мысль: незаменимые есть.

Сергей Травин/Министерство обороны РФ

Пока сослуживцы заняты подготовкой к Главному военно-морскому параду, Сергей Травин увлеченно отбивается от прошлого. Неделю назад он сидел на скамье подсудимых в 224-м военсуде по делу о мошенничестве при освоении шельфа Арктики, а вчера, 27 июля, приехал в Кировский райсуд. Тут изучают тонкости бухгалтерии завода, который в свое время возглавлял капитан 1 ранга.

Управление навигации и океанографии Минобороны он возглавляет с октября 2013 года. С его действующей должностью связан эпизод хищений на гидрографических исследованиях, которые, по версии обвинения, на арктическом шельфе не проводились, а имитация деятельности требовалась Травину для получения почти 70 млн рублей из бюджета.

До Управления офицер возглавлял 780 ремонтный завод технических средств кораблевождения (780 РЗ ТСК). Он расположен в Ломоносове. В 2012 году завод присоединили к Государственному научно-исследовательскому навигационно-гидрографическому институту (ГНИНГИ). Травин получил должность исполнительного директора. Генеральным был Сергей Курсин.

Главбухом у Травина была Ольга Попова. К лету 2012 года стало известно, что ее ставку сокращают вполовину. По версии обвинения, офицер и Курсин воспользовались ситуацией для незаконной выплаты Поповой «золотого парашюта». 29 июня, в пятницу, она написала заявление по собственному желанию. Контракт Поповой предусматривал компенсационную выплату в размере 15 среднемесячных окладов. Они составили 1,8 млн рублей. Еще были отпускные и различные отчисления, всего завод на увольнение Поповой истратил 2,1 млн рублей. Деньги женщине перевели.

В понедельник, 2 июля 2012 года, то есть на следующий рабочий день, Ольгу Попову снова приняли на работу главбухом завода по совместительству и заместителем главбуха ГНИНГИ. Обвинение считает процедуру увольнения и трудоустройства формальной, корыстной, ее авторами – Травина и Курсина. Свои решения об увольнении Поповой на утверждение совету директоров они не представляли. Им вменили растрату (статья 160 УК) и злоупотребление полномочиями (статья 2017).

«Травин, предвидя причинение заводу имущественного вреда в особо крупном размере поручил начальнику отдела кадров подготовить проекты соглашения о расторжении трудового договора с Поповой с выплатой ей компенсации, и приказа о ее увольнении. В тот же день подписал их. 2 июля она подписала с Травиным трудовой договор и была вновь была принята на работу на должность главного бухгалтера, но по совместительству», – уверены прокуроры.

Попова осталась в статусе свидетеля, ее деятельную роль и осведомленность не доказали.

Уголовное дело возбудили в тот период, когда Сергей Травин уже возглавлял Управление навигации и океанографии Минобороны. С мерой пресечения в суд обращаться следствие не стало, капитан 1 ранга остался под подпиской. К лету 2018 года судебные процессы по арктическому шельфу и главбуху пересеклись.

Сергей Викторович – кремень. Вину не признает. Уверен, что темные силы строят ему козни, метят на его должность.

– Времени на работу хватает, с таким-то судебным графиком? – спросил его корреспондент.

Травин гмыкнул и отрицательно покачал головой:

– Они (контекст подсказал, что имелись в виду темные силы. – Прим. ред.) на то и рассчитывают, чтобы человеку не до службы было. Ничего, справимся.

Служба вопреки – это про Сергея Травина. Кроме двух уголовных дел, он упоминается в проверке Главной военной прокуратуры, которую заинтересовал контракт на поставку в ВМФ якорных цепей стоимостью 89 млн рублей. Условия предусматривали закупку отечественной продукции. Подрядчик поставил китайские цепи, а 62 млн рублей, по мнению прокуратуры, похищены через фирмы-однодневки.

С учетом навигационной должности Травин в составе делегаций часто путешествует. Лихо передвигается по Петербургу и окрестностям на привезенном из Швеции Toyota Land Cruiser 200, ему хватает зарплаты на оплату регулярных штрафов за парковку в запрещенных местах, превышение разрешенной скорости на КАД на 40 км/ч. Улицы Нью-Йорка, Парижа, Ниццы, Дубая его признают за своего. Но с Америкой связана и еще одна неприятность Травина. 17 марта 2017 года временно исполняющий обязанности главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский подписал приказ № 245 «Об объявлении дисциплинарного взыскания капитану 1 ранга Травину С. В.». Из него следует, что начальник Управления навигации, осведомленный о совершенно секретных сведениях, составляющих государственную тайну, был отправлен в зарубежную командировку. Добро давал лично начальник Генштаба ВС, которому Травин о своем выезде подготовил доклад, но не упомянул, что за согласованием в органы безопасности не обращался. По данным «Фонтанки», инструкциями ФСБ капитан 1 ранга пренебрег при поездке в США с 26 февраля по 5 марта 2017 года.

«Данное обстоятельство [отсутствие согласования] явилось следствием личной недисциплинированности Травина… Приказываю объявить выговор», – заключил в своем приказе Воложинский.

Видимо, темные силы бесчинствовали и через две недели на борту самолета Минобороны, направлявшегося 30 марта 2017 года из Петербурга в Севастополь. В нем летели представители главного командования на выездное совещание военного совета ВМФ. Как сообщал пресс-секретарь флота Игорь Дыгало, оно было посвящено боевой подготовке флотов и материально-техническому обеспечению. В официальный комментарий не вошло описание полета в Севастополь. Доподлинно неизвестно, что же там случилось, но одного из старших офицеров в форме сослуживцы выносили почти на руках. Настолько он был расслаблен. 6 апреля 2017-го главнокомандующий ВМФ Владимир Королев вынужден был подписать приказ № 324:

«Находясь в служебной командировке, при следовании на выездное заседание военного совета капитан 1 ранга Травин С. В. нарушил воинскую дисциплину, выраженную в ненадлежащем поведении военнослужащего. Приказываю за нарушение статьи 20 Устава внутренней службы ВС РФ начальнику Управления навигации и океанографии Минобороны объявить строгий выговор».

В статье 20 говорится, что военнослужащий должен заботиться о сохранении здоровья, повседневно заниматься закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от курения и алкоголя и не допускать употребления наркотиков.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»