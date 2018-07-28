Визовые центры продолжат работать в России. Сенаторы отозвали из Госдумы законопроект, который мог привести к их закрытию

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы. Об этом сообщил один из его авторов, сенатор Константин Косачев, на своей станице в Facebook 27 июля.

По словам сенатора, причиной стала кампания, развернувшаяся против законопроекта. При этом он подчеркнул, что он и его коллега Олег Морозов не отказываются от идеи. «Ситуация, когда в принципе отсутствуют правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, неизвестно кому принадлежащих, но имеющих дело с персональными данными граждан и оказывающих массовые услуги населению, не допустима», – подчеркнул он.

Законопроект об аккредитации визовых центров ранее раскритиковал Российский союз туриндустрии. Его пресс-секретарь Ирина Тюрина сообщила, что ни один из игроков не сможет соответствовать требованиям, что приведет к закрытию центров и затруднит выезд россиян за рубеж. В частности, для действующих игроков препятствием может стать ограничение доли иностранного владения 20 %, аффилированность с туристическими фирмами, для новых — обязательное наличие трехлетнего опыта.

Сейчас на российском рынке присутствуют шесть компаний, которые занимаются оформлением виз. Крупнейший игрок рынка – VFS Global, который имеет контракты с дипломатическими представительствами 59 стран, включая Финляндию, Францию, Австрию, Германию и Швецию. Также россиянам помогают выбраться за рубеж GVCW (визы в Грецию), VMS (визы в Италию), BLS(визы в Испанию и Индию), TLS (визы в Великобританию, Швейцарию, Бельгию), Pony Express (визы в США, Китай, Японию, Сингапур, Латвию, Венгрию).

По данным «Фонтанки», возможным бенефициаром изменений может быть Pony Express, которую связывают со структурами миллиардера Олега Дерипаски. Но, если она не раскроет структуру владения и не перейдет в российскую юрисдикцию, покинуть рынок придется и ей.