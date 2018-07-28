Горящая сауна выгнала утренних покупателей с Путиловского рынка

Дым прервал утренние покупки в торговом центре Кировского района Петербурга утром 28 июля. Очевидцы сообщили в социальных сетях о пожаре в ТЦ «Путиловский».

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, пожарных к шестому дому на проспекте Народного Ополчения вызвали в 9:46. Возгорание произошло на территории фитнес-клуба. Огонь охватил помещение сауны.

Посетители рынка, почуяв запах дыма, сами вышли на улицу. Пожар локализовали. Сведений о пострадавших не поступало.