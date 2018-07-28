Вице-премьер пообещал армии России новое стратегическое оружие

Российская промышленность в интересах Министерства обороны создает новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение. Об этом 28 июля заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании в Красноярске, говоря о программе вооружения 2018-2027 годов, передает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы и новинки в области стратегического вооружения» создают в том числе и в Красноярске.

По словам Борисова, на совещании в Красноярске особое внимание уделят вопросам диверсификации. В 2017 году средний процент гражданской продукции, которая выпускалась на предприятиях ОПК (оборонно-промышленного комплекса), составил 17,2 %. Вице-премьер отметил, что президент России Владимир Путин ставит задачу к 2025 году нарастить долю гражданской продукции в портфеле предприятий ОПК до 30 %.

В январе президент России Владимир Путин объявил об утверждении Государственной программы вооружений на 2018–2027 годы. По данным Минобороны, на ее реализацию предусмотрено 20 трлн руб., из которых 19 трлн – на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и спецтехники и 1 трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры.