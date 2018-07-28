Помогите Антону вернуть зрение

Шестилетний Антон практически ничего не видит, различает только силуэты – у мальчика отслоение сетчатки обоих глаз. Шанс вернуть зрение есть, нужна операция. Но есть два «но»: квоты и хирургический инструмент. Первых нет, второе – надо покупать за свой счёт. Для родителей Антона сумма огромная.

"Фонтанка" и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Антон Ходоренко, 6 лет.

Отслойка сетчатки обоих глаз.

Требуются операции. Стоимость 288 263 руб. Не хватает 287 463 руб.

«Сын родился раньше срока, у него не раскрылось одно легкое, он не мог самостоятельно дышать, семь дней находился в кувезе. Врачи отклонений у Антона не выявили, и через две недели выписали нас домой. А вскоре я заметила, что сын не следит за игрушками, не фокусирует взгляд на предметах. В Абакане, куда я привезла Антона на консультацию, нам посоветовали обратиться в центр «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова в Калуге. Там у Антона выявили тяжелое заболевание – отслоение сетчатки обоих глаз, мой малыш ничего не видел. Врачи сделали две операции, но сетчатка прилегла не полностью.

Дважды в год я привозила сына в клинику на плановое лечение – удалось сохранить только светоощущение. Сейчас Антон видит силуэты. Однако шансы восстановить зрение все-таки есть. Мне посоветовали обратиться в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге. После консультации петербургские врачи подтвердили, что сетчатка живая, необходимо хирургическое лечение обоих глаз. Чем скорее будет начато лечение, тем выше вероятность того, что удастся восстановить зрительные функции. Но для проведения операции нужен специальный микрохирургический инструмент, который не оплачивается за счет ОМС. Кроме того, в петербургской больнице нет квот для подобного лечения иногородних, а мы с сыном прописаны в Хакасии. Стоят операции дорого, у нас с мужем нет таких средств. Помогите, прошу!» Мария Ходоренко, Усть-Абаканский район, Хакасия.

Заведующий офтальмологическим отделением Детской городской больницы № 19 имени К. А. Раухфуса Артур Баранов (Санкт-Петербург):

«Чтобы сохранить зрительные функции, Антону требуется провести этапное хирургическое лечение обоих глаз. В ходе операции с применением микрохирургического инструмента 23–25G мы удалим хрусталики глаз и структуры стекловидного тела, которые превращаются в рубцы».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".