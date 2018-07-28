В Россию из Белоруссии ввозят радиоактивные грибы и ягоды. Больше всего радионуклидов впитывает черника

Радиоактивные ягоды и грибы ввозят в Россию из Белоруссии, территория которой пострадала в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Об этом 28 июля заявила государственная ветеринарная служба города Москвы, которая проводит дозиметрические и радиометрические исследования каждой партии грибов и ягод, поступающих на продовольственные рынки и ярмарки выходного дня.

В 2018 году радиологическим отделом лаборатории было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 в 27 партиях продукции общим весом 857,651 кг, из них: черника – 24 партии (687,851 кг), брусника – 1 партия (6,0 кг), грибы – 2 партии (163,8 кг).

Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Белоруссии, в меньшей степени в продукции из российских регионов.

Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается в растениях и грибах, при их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени. Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, голубика и брусника. Отличить зараженные радиацией ягоды и грибы по внешнему виду и на вкус невозможно, подчеркнули в ведомстве.

Продукция с превышением содержания радионуклидов направляется для уничтожения на специализированное предприятие.