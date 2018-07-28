Умершая в 2016 году Кэрри Фишер появится в новых «Звездных войнах»

Принцесса Лея Органа – персонаж умершей в 2016 году актрисы Кэрри Фишер – появится в новом эпизоде «Звездных войн». Об этом заявил режиссер фильма Джей Джей Абрамс, сообщается на официальном сайте киносаги.

«Мы отчаянно любили Кэрри. По-настоящему удовлетворительное завершение саги о Скайуокере без ее участия даже не приходило нам в голову. Мы никогда не собирались искать другую актрису на эту роль или использовать компьютерную графику. С благословения ее дочери мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее персонажа, использовав отснятый и неиспользованный материал со съемок эпизода "Пробуждение силы"», — сказал режиссер.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016-го от остановки сердца. Ей было 60 лет. Кроме участия в «Звездных войнах», актриса была известна ролями в фильмах «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».