В США пилот самолёта не рассчитал запасы топлива. Садиться пришлось прямо на шоссе

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в США. Инцидент произошел в Чикаго 27 июля.

Как сообщает Chicago Tribune, в кабине самолета находились мужчина и женщина, которые летели из Висконсина в Кливленд. Пилот принял решение садиться прямо на шоссе из-за нехватки топлива, он также сообщил диспетчерам, что не сможет добраться до ближайшего аэропорта.

В результате аварийной посадки никто не пострадал. Через четыре часа самолет продолжил путь.

The plane on Lake Shore Drive has been pushed off of the roadway and secured in the grass. (Merritt) pic.twitter.com/iLjsBUAUvc

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) 27 июля 2018 г.