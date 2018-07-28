В США пилот самолёта не рассчитал запасы топлива. Садиться пришлось прямо на шоссе

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в США. Инцидент произошел в Чикаго 27 июля.

Как сообщает Chicago Tribune, в кабине самолета находились мужчина и женщина, которые летели из Висконсина в Кливленд. Пилот принял решение садиться прямо на шоссе из-за нехватки топлива, он также сообщил диспетчерам, что не сможет добраться до ближайшего аэропорта.

В результате аварийной посадки никто не пострадал. Через четыре часа самолет продолжил путь.