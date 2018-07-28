Бывший посол США на Украине уверен во вторжении Красной армии в августе 2014 года

На Украину в 2014 году вторглась Красная армия. Так полагает бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

«В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — приводит слова Хербства «Лента.ру» со ссылкой на RTVi.

Красная армия была переименована в Советскую армию в феврале 1946 года, за шесть лет до рождения Хербста.

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